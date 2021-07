மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல்-டீசல், கியாஸ் விலையை குறைக்கக்கோரி காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration by Congressmen demanding reduction in petrol-diesel and kerosene prices

பெட்ரோல்-டீசல், கியாஸ் விலையை குறைக்கக்கோரி காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்