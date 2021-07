மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர் சேர்க்கையை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் புதிதாக சேரும் மாணவர்களுக்கு 10 கிலோ அரிசி வழங்கும் ஆசிரியர்கள் + "||" + Teachers providing 10 kg of rice to new students to encourage student enrollment

