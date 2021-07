மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இதுவரை 2½ லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதுகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + in thoothukudi district, coronovirus vaccination for 2.50 lskhs people so far

