மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மை பணியை 3-வது முறையாக தடுத்து நிறுத்திய பொதுமக்கள் - பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு + "||" + Public who stopped the cleaning work for the 3rd time - Agreement in negotiations

தூய்மை பணியை 3-வது முறையாக தடுத்து நிறுத்திய பொதுமக்கள் - பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு