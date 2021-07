மாவட்ட செய்திகள்

கிராம நிர்வாக அதிகாரியின் பிறந்த நாளை ‘கேக்’ வெட்டி கொண்டாடிய பொதுமக்கள் + "||" + The public cut the 'cake' to celebrate the birthday of the Grama Niladhari

கிராம நிர்வாக அதிகாரியின் பிறந்த நாளை ‘கேக்’ வெட்டி கொண்டாடிய பொதுமக்கள்