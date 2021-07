மாவட்ட செய்திகள்

போளூர் அருகே கிணறு தோண்டும்போது மண் சரிந்து விழுந்து 2 பேர் பலி + "||" + 2 people were killed when a well collapsed while digging a well

