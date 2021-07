மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கு புறவழிச்சாலை அமைக்க 30 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது + "||" + Acquired 30 acres of land to build the Western Bypass

மேற்கு புறவழிச்சாலை அமைக்க 30 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது