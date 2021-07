மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில்சக்கரத்தாழ்வார், செங்கமலவல்லி தாயார் ஜேஷ்டாபிஷேகம் + "||" + Jashtabhishekam was held yesterday at Srirangam Renganathar Temple for Chakratahlvar and Sengamalavalli

