மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தில்8 கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்மத்திய வருவாய் நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் அதிரடி + "||" + Officers of the Central Revenue Intelligence Unit seized 8 kg of smuggled gold at the Trichy airport

திருச்சி விமான நிலையத்தில்8 கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்மத்திய வருவாய் நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் அதிரடி