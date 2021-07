மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் இருந்து, ஊராட்சி தலைவரின் தந்தை பிணமாக மீட்பு + "||" + From the well, the body of the panchayat leader's father is recovered

கிணற்றில் இருந்து, ஊராட்சி தலைவரின் தந்தை பிணமாக மீட்பு