மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்படாததால் ஊட்டிக்கு வரும் பயணிகள் ஏமாற்றம் + "||" + Tourists coming to Ooty are disappointed as tourist sites are not open

சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்படாததால் ஊட்டிக்கு வரும் பயணிகள் ஏமாற்றம்