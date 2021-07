மாவட்ட செய்திகள்

ஆனி அமாவாசையை முன்னிட்டு திருவள்ளூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவிலில் பொதுமக்கள் திரண்டனர்; நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் + "||" + The public gathered at the Tiruvallur Veeragava Perumal temple on the eve of the new moon; Sami darshan standing in a long line

