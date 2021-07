மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடியில் இருந்து கோவைக்கு செல்லும் செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் இயக்கப்படுமா?பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the Classical Express from Mannargudi to Coimbatore be re-activated?

மன்னார்குடியில் இருந்து கோவைக்கு செல்லும் செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் இயக்கப்படுமா?பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு