மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நீதிமன்றத்தில் சமரசம் மூலம் தீர்வு காணப்படும். மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி பேச்சு + "||" + The matter will be resolved through conciliation in the People's Court

மக்கள் நீதிமன்றத்தில் சமரசம் மூலம் தீர்வு காணப்படும். மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி பேச்சு