மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே, நிலத்தகராறில்விவசாயி அடித்துக்கொலை மகன்கள் உள்பட 3 பேரிடம் விசாரணை + "||" + Near Vedasandur on land Farmer beaten to death Investigation into 3 persons including sons

வேடசந்தூர் அருகே, நிலத்தகராறில்விவசாயி அடித்துக்கொலை மகன்கள் உள்பட 3 பேரிடம் விசாரணை