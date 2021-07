மாவட்ட செய்திகள்

பனப்பாக்கம் அருகே தன்னைத் தானே கல்லால் தாக்கிக்கொண்ட தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி பலி + "||" + The worker who attacked himself with a stone died without effect of treatment

பனப்பாக்கம் அருகே தன்னைத் தானே கல்லால் தாக்கிக்கொண்ட தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி பலி