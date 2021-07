மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு விரைவில் கும்பாபிஷேகம்:தற்காலிக பணியாளர்கள் ஒரு மாதத்தில் நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள்அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி + "||" + Samayapuram Mariamman Temple to be consecrated soon-Interview with Minister Sekarbabu

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு விரைவில் கும்பாபிஷேகம்:தற்காலிக பணியாளர்கள் ஒரு மாதத்தில் நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள்அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி