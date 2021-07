மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் உள்ள அனைத்து சிலைகளையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் சேகர் பாபு பேட்டி + "||" + Steps will be taken to recover all idols abroad - Interview with Minister Sehgar Babu

வெளிநாடுகளில் உள்ள அனைத்து சிலைகளையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் சேகர் பாபு பேட்டி