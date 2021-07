மாவட்ட செய்திகள்

பஞ்சரான டிப்பர் சக்கரத்தை கழற்றிய போது தலையில் கம்பி அடித்து டிரைவர் பலி + "||" + The driver was killed when he hit the wire on the head while removing the tipper wheel - a pity near Muthupet

பஞ்சரான டிப்பர் சக்கரத்தை கழற்றிய போது தலையில் கம்பி அடித்து டிரைவர் பலி