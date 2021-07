மாவட்ட செய்திகள்

17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுநெல்லையப்பர் கோவிலில் அனைத்து வாசல்களும் திறப்பு + "||" + All the gates of Nellaiyappar temple are open

17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுநெல்லையப்பர் கோவிலில் அனைத்து வாசல்களும் திறப்பு