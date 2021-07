மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அருகே நடுக்கடலில் தத்தளித்த 7 மீனவர்கள் மீட்பு + "||" + 7 fishermen rescued in the Mediterranean near Thoothukudi

தூத்துக்குடி அருகே நடுக்கடலில் தத்தளித்த 7 மீனவர்கள் மீட்பு