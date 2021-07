மாவட்ட செய்திகள்

6 யூனியன்களில் பிறப்பு விகிதம் அதிகரிப்பு + "||" + Collector Vishnu said the birth rate has increased in 6 unions in Nellai district.

6 யூனியன்களில் பிறப்பு விகிதம் அதிகரிப்பு