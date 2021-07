மாவட்ட செய்திகள்

வீடு, நிலத்தை கிரயம் செய்து தருவதாக கூறிரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம் ரூ.37 லட்சம் மோசடி;தம்பதி மீது வழக்கு + "||" + Police have registered a case against a couple who allegedly swindled Rs 37 lakh from a real estate tycoon for buying a house and land.

