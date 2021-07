மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரில் இளைஞர்களிடம் போதை மாத்திரை, கஞ்சா விற்பனை; l7 பேர் கைது + "||" + Police in Trichy have arrested a gang of seven people for selling drugs and cannabis to youths.

