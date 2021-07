மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் இறந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் குடும்பத்தை முன்னேற்ற புதிய கடன் திட்டம் கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + new loan scheme to uplift the family of the underprivileged who died by corona, collector senthilraj said

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் இறந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் குடும்பத்தை முன்னேற்ற புதிய கடன் திட்டம் கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்