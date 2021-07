மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலத்தில் முள்ளம்பன்றியை அடித்து தின்ற சிறுத்தை + "||" + The hedgehog was bitten by a leopard near a residential area in Courtallam. Thus the public is terrified.

