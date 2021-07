மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபையை உடனே கூட்ட வேண்டும் - சபாநாயகர் காகேரிக்கு சித்தராமையா கடிதம் + "||" + The Karnataka Assembly should be convened immediately

கர்நாடக சட்டசபையை உடனே கூட்ட வேண்டும் - சபாநாயகர் காகேரிக்கு சித்தராமையா கடிதம்