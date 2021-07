மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் - கர்நாடக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Lake occupations in Karnataka should be eliminated

