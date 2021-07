மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் மூழ்கி வாலிபர் பலி + "||" + youth drowned in the Tamiraparani river near Ambai and died tragically.

தாமிரபரணி ஆற்றில் மூழ்கி வாலிபர் பலி