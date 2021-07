மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் சேரமாணவ- மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Students can apply to join Srirangam Government Polytechnic College, said the District Collector.

