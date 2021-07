மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ருசிகர சம்பவம்மொபட்டில் சென்ற பெண்ணிடம் பணப்பை பறிப்புசெல்போனில் கெஞ்சியதால் ஏ.டி.எம். கார்டுகளை திருப்பி கொடுத்த திருடன் + "||" + The woman who went on a moped in Trichy was robbed of her wallet.

திருச்சியில் ருசிகர சம்பவம்மொபட்டில் சென்ற பெண்ணிடம் பணப்பை பறிப்புசெல்போனில் கெஞ்சியதால் ஏ.டி.எம். கார்டுகளை திருப்பி கொடுத்த திருடன்