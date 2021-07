மாவட்ட செய்திகள்

அவலாஞ்சியில் 10 செ.மீட்டர் மழை பதிவானது + "||" + 10 cm of rain was recorded in Avalanche

அவலாஞ்சியில் 10 செ.மீட்டர் மழை பதிவானது