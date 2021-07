மாவட்ட செய்திகள்

துங்கா அணை 2-வது முறையாக நிரம்பியது - வினாடிக்கு 41,700 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் + "||" + The Tunga Dam was flooded for the 2nd time

துங்கா அணை 2-வது முறையாக நிரம்பியது - வினாடிக்கு 41,700 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம்