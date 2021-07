மாவட்ட செய்திகள்

புதிய ரேஷன் கார்டு பெறுவது தொடர்பான சிறப்பு முகாம் + "||" + Speaker Appavu inaugurated a special camp on getting a new ration card in Radhapuram constituency.

