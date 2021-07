மாவட்ட செய்திகள்

பெருமாள் மலை அடிவாரம் பகுதியில் 10 ஆண்டுகளாக மின் இணைப்பு தராததால் பொதுமக்கள் மறியல் + "||" + The public was involved in a road blockade in the foothills of Perumal for 10 years due to power outages.

பெருமாள் மலை அடிவாரம் பகுதியில் 10 ஆண்டுகளாக மின் இணைப்பு தராததால் பொதுமக்கள் மறியல்