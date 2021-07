மாவட்ட செய்திகள்

பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை + "||" + Safety instructions If not complied with Heavy action Chennai Corporation Warning

பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை