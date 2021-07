மாவட்ட செய்திகள்

ஹைவேவிஸ் மலைப்பகுதியில் தொடர் மழை:சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + Continuous rain in the Highwaywis Hills Flooding in Suruli Falls

ஹைவேவிஸ் மலைப்பகுதியில் தொடர் மழை:சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு