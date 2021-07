மாவட்ட செய்திகள்

நெய்வேலியில் குடிநீர் வழங்கக்கோரி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் ஏறி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest by climbing into an overhead reservoir to demand drinking water

