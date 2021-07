மாவட்ட செய்திகள்

யாரையும் கூட்டு சேர்க்காமல்39 மோட்டார் சைக்கிள்களை, தனி ஆளாக திருடிய பலே ஆசாமி கைது

The man who stole 39 motorcycles as an individual without adding anyone was arrested.

