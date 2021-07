மாவட்ட செய்திகள்

கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருப்பவர்களை கண்காணிக்கவிமானநிலைய வெளிப்புறத்தில் கூடுதல் கேமராக்களை பொருத்த நடவடிக்கை + "||" + It was decided at the airport members' committee consultation meeting that additional cameras should be fitted outside the airport to monitor those complicit in smuggling

