ஜாமீனில் வெளியே வந்த ரவுடி வெட்டிக்கொலை காப்பாற்ற முயன்ற நண்பருக்கும் அரிவாள் வெட்டு