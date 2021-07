மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டுக்கு சென்று கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Go to the home of the disabled and get the corona vaccine

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டுக்கு சென்று கொரோனா தடுப்பூசி