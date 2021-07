மாவட்ட செய்திகள்

தர்மத்துப்பட்டி ஊராட்சி அலுவலகத்தில் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா படங்களை வைப்பதில் தி.மு.க.-அ.தி.மு.க.வினர் இடையே மோதல் + "||" + Conflict over between TMK and ADMK placement of images

தர்மத்துப்பட்டி ஊராட்சி அலுவலகத்தில் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா படங்களை வைப்பதில் தி.மு.க.-அ.தி.மு.க.வினர் இடையே மோதல்