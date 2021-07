மாவட்ட செய்திகள்

கைக்குழந்தையுடன் சாலையை கடந்த பெண் மோட்டார்சைக்கிள் மோதியதில் இறந்தார். + "||" + Woman killed in motorcycle crash while trying to cross road

கைக்குழந்தையுடன் சாலையை கடந்த பெண் மோட்டார்சைக்கிள் மோதியதில் இறந்தார்.