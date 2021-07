மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்நிலையத்தில் தடையை மீறி நுழைந்த ஆட்டோக்களுக்கு ரூ.53 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 53 000 has been imposed on cars entering the bus stand in violation of the ban

பஸ்நிலையத்தில் தடையை மீறி நுழைந்த ஆட்டோக்களுக்கு ரூ.53 ஆயிரம் அபராதம்