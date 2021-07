மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகளை சிறை வைத்து விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers struggle to keep cooperative union officials in jail

கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகளை சிறை வைத்து விவசாயிகள் போராட்டம்