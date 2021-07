மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன் - எடியூரப்பா திட்டவட்டம் + "||" + I will not resign as First-Minister

