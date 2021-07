மாவட்ட செய்திகள்

செங்கோட்டை பகுதியில் தனியார் அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை + "||" + Collector Gopalasundaraj has taken action to ban tourists from bathing in private waterfalls in the senkottai area.

