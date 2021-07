மாவட்ட செய்திகள்

நங்கநல்லூர், அய்யப்பன்தாங்கல் பஸ் நிலையங்களில் இருந்து 12 வழித்தடங்களில் 17 மாநகர பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + 17 city buses plying on 12 routes from Nanganallur and Ayyappanthangal bus stands; Minister Rajakannanpan started

நங்கநல்லூர், அய்யப்பன்தாங்கல் பஸ் நிலையங்களில் இருந்து 12 வழித்தடங்களில் 17 மாநகர பஸ்கள் இயக்கம்