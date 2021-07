மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு வாரச்சந்தை மைதானம் மூடப்பட்டதால் தெருமுனையில் காய்கறி கடைகளை விரித்த விவசாயிகள் + "||" + Farmers spread vegetable stalls on the street as the Pallipattu weekly market ground was closed

பள்ளிப்பட்டு வாரச்சந்தை மைதானம் மூடப்பட்டதால் தெருமுனையில் காய்கறி கடைகளை விரித்த விவசாயிகள்